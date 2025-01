Moody's, stabile l'outlook dell'eurozona nel 2025, Pil +1,2%

Moody's assegna una prospettiva (outlook) stabile nel 2025 ai rating sovrani dell'eurozona, con la ripresa che proseguirà e i deficit fiscali che caleranno nella maggior parte dei Paesi come effetto dell'allentarsi degli shock degli ultimi anni. I rischi, si legge nel Credit outlook per il 2025, sono rappresentati dalle "crescenti tensioni commerciali" e dal "potenziale indebolimento del supporto Usa alla sicurezza dell'Europa".

Moody's stima una crescita dell'1,2% dell'eurozona nel 2025 e dell'1,5% nel 2026. "La normalizzazione dell'inflazione e ulteriori tagli dei tassi di interesse sosterranno i consumi, gli investimenti e la crescita nell'eurozona. Sebbene i tassi di crescita resteranno forti per molti Stati membri del sud Europa, la crescita resterà debole in grandi economie come la Francia, la Germania e l'Italia", identificati come i Paesi con la "peggiore" performance.

Se più della metà degli Stati europei cresceranno di oltre il 2% nel 2025, il Pil della Francia è previsto in aumento di circa l'1%, quello dell'Italia di poco meno mentre quello della Germania di poco più di mezzo punto.



