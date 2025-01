Donnarumma, sui vertici tutto chiaro, cda prossima settimana

"Abbiamo un cda fissato regolarmente come da calendario nella prossima settimana, non abbiamo fissato altri cda perché sul tema delle controllate, dove abbiamo assolutamente tutto chiaro, stiamo facendo i documenti che servono". Risponde così l'amministratore delegato del gruppo Fs Italiane, Stefano Donnarumma, a una domanda su se sia stato fissata una data per il consiglio di amministrazione sul rinnovo dei vertici delle controllate del gruppo FS a margine della cerimonia di apertura di piazza dei Cinquecento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA