Cambio ai vertici di JPMorgan, il Coo Pinto lascia nel 2026

Cambio ai vertici di JPMorgan. Il chief operating officer Daniel Pinto lascerà alla fine del 2026.

Il suo posto sarà preso, con effetto immediato, da Jennifer Piepszak. Piepszak era considerata una delle potenziali candidate a prendere il posto dell'amministratore delegato Jamie Dimon ma, secondo quanto riferito da un portavoce della banca, "non vuole essere considerata per la posizione di Ceo in questo momento. La sua preferenza è per un ruolo operativo nel quale lavorare a stretto contatto con Jamie Dimon".

Dimon è l'amministratore delegato da più tempo in carica in una grande banca americana e nei suoi due decenni alla guida ha reso JPMorgan il maggiore istituto a stelle e strisce. La banca domani comunicherà i suoi risultati del quarto trimestre insieme ad altri colossi come Citibank e Goldman Sachs. Secondo le attese, le sei maggiori banche per asset - JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley e Goldman Sachs - segneranno un aumento degli utili del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 31 miliardi di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA