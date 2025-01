Barelli (Fi), sulla Consulta non credo ci sarà la quadra oggi

In merito all'elezione dei giudici della Corte Costituzionale "non sono sicuro che oggi si troverà ancora la quadra. Potrebbe darsi che il Parlamento sia chiamato a riunirsi, in un modo non completamente usuale ma legittimo, anche entro fine settimana. Potrebbe darsi che sia così". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, al programma Start di Sky Tg24. "Bisogna formare - ha spiegato - una vera e propria squadra perché si parla di votare quattro giudici costituzionali che devono corrispondere anche all'indicazione da parte dell'opposizione di un componente e un quarto componente di comune accordo".



