A Mobilize quota stazioni ricarica Free to X di Aspi

Intesa tra Autostrade per l'Italia attraverso la filiale Free To X con il Gruppo Renault tramite il marchio Mobilize per sviluppare l'infrastruttura di ricarica rapida in Italia. "Mobilize - si legge in una nota- acquisirà una significativa quota di partecipazione in Free To X, filiale di Autostrade per l'Italia dedicata alla ricarica rapida".

L'attuale rete di Free To X comprende oltre un centinaio di stazioni di ricarica ad alta potenza soprattutto lungo le autostrade, con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l'altra. "Le parti - si legge in una nota- intendono potenziare l'infrastruttura di ricarica in Italia, concentrandosi su località rilevanti al di fuori delle autostrade".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA