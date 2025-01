È stato assolto dalla corte di assise di Appello, a Torino, il ventiduenne Alex Pompa processato con l'accusa di avere ucciso il padre a coltellate nel 2020 per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia. Il processo è stato ripetuto per decisione della Cassazione, che aveva annullato con rinvio una precedente sentenza di condanna a 6 anni e due mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA