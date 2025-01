S.Craxi,o mio padre statista o beatificazione di Mani pulite

"Che Craxi sia stato uno statista noi lo sappiamo, grazie. E credo la maggior parte degli italiani siano disposti a riconoscerlo. Ma occorre sanare un'ipocrisia: o Craxi è uno statista e aveva diritto ai funerali di Stato o era un corrotto. Le due cose insieme non ci possono stare, non può stare insieme Craxi e la beatificazione di Mani pulite". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia di Bettino durante la presentazione del libro che ha scritto sul padre, scomparso ad Hammamet 25 anni fa, in corso al Senato. Dopo le sue parole, nella Sala Koch è partito un applauso. Tra i presenti anche i parlamentari del Pd, Pier Ferdinando Casini e Piero Fassino.



