Mosca denuncia un attacco ucraino al gasdotto Turkstream

Il ministero della Difesa di Mosca ha accusato gli ucraini di avere attaccato con droni una stazione di compressione del gasdotto Turkstream in Russia nel tentativo di bloccare le esportazioni di gas russo verso Paesi dell'Unione europea. "Il tentativo è fallito e l'attività prosegue regolarmente", si aggiunge in un comunicato. Il Cremlino ha poi accusato Kiev di perseguire una politica di "terrorismo energetico sotto la direzione degli amici da oltreoceano".

Il Turkstream è usato come via alternativa alle esportazioni dopo che l'Ucraina ha interrotto il transito attraverso il proprio territorio a partire dal primo gennaio, rinunciando a rinnovare un contratto fin qui in vigore con Mosca.



