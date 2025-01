Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 118 punti, rispetto ai 117 punti della chiusura di venerdì. In aumento anche il rendimento del decennale italiano al 3,8% dal 3,76% e quello tedesco che si attesta al 2,61 per cento.



