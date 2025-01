Borsa: Milano debole (-0,76%), pesano Nexi, Prysmian ed Stm

Piazza Affari prosegue in calo la seduta a poco più di mezz'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib cede lo 0,76% a 34.823 punti con gran parte del paniere in territorio negativo. Scende a 120,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mantenendosi però sopra al valore segnato in apertura. Sale di 4,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,81%, contro gli 1,1 punti in più di quello tedesco al 2,6%.

Sotto pressione Nexi (-3,2%) e Prysmian (-2,85%), ancora oggetto di prese di beneficio dopo il balzo di giovedì scorso a seguito della conferma dell'amministratore delegato Massimo Battaini sulla doppia quotazione a New York e su prossimi acquisti negli Usa. Difficoltà anche per Stm (-2,81%) insieme ai rivali europei dopo il taglio della raccomandazione da 'acquistare' a 'tenere in portafoglio' da parte degli analisti di Td Cowen. Segno meno anche per Ferrari e Campari (-2,6% entrambe). Pochi i rialzi, limitati ad Amplifon (+2,3%), spinta dagli analisti di Intermonte che le hanno alzato il prezzo obiettivo da 28 a 33 euro per azione, migliorando anche la raccomandazione da 'neutral' ad 'outperform', ossia rendimento superiore all'indice di borsa. Bene anche Tenaris (+1,27%), Snam (+1,02%) e Moncler (+0,9%). In ordine sparso i bancari Bper (+0,8%), Unicredit (+0,66%), Banco Bpm (+0,25%), Popolare Sondrio (-0,36%), Intesa (-1,05%) ed Mps (-1,11%). Positiva Eni (+0,74%), favorita dal rialzo del greggio, più cauta Saipem (+0,15%).



