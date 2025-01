Le Borse europee aprono in calo, in scia con i listini asiatici. Dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, aumentano i timori per una pausa della Fed nel taglio dei tassi. Sotto i riflettori la situazione economica del Regno Unito, con la sterlina in forte calo ed i rendimenti dei titoli di Stato in aumento.

Avvio in calo per Parigi (-0,29%), Francoforte (-0,28%) e Londra (-0,27%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA