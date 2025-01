L'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza è "sul punto di essere chiuso". Lo ha detto Joe Biden al dipartimento di Stato. "Siamo sul punto di vedere finalmente realizzata una proposta che avevo presentato dettagliatamente diversi mesi fa", ha dichiarato il presidente americano affermando che la sua amministrazione sta lavorando "con urgenza per concludere questo accordo" per Gaza e il rilascio degli ostaggi.



