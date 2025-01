Seggi aperti in Croazia per il ballottaggio delle presidenziali

Seggi aperti da questa mattina alle 7:00 in Croazia (stessa ora italiana) per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, nel quale il grande favorito a un secondo mandato di cinque anni è il presidente uscente Zoran Milanović, appoggiato da tutti i partiti di opposizione, di centro e centrosinistra.

Stando agli ultimi sondaggi, Milanović, già premier socialdemocratico dal 2012 al 2015, dovrebbe facilmente sconfiggere lo sfidante conservatore Dragan Primorac ottenendo tra il 64 e il 67% dei consensi. Già due settimane fa aveva sfiorato la vittoria al primo turno, conquistando il 49,1% dei voti.

Primorac, medico e scienziato, candidato dei conservatori del premier Andrej Plenkovic, oscillerebbe tra il 23 e il 27%. Al primo turno ha ottenuto un deludente 19,3%.

Sono in totale 3,7 milioni gli aventi diritto al voto, dei quali quasi duecentomila fanno parte della diaspora croata. I 6.500 seggi elettorali resteranno aperti fino alle 19:00, e subito dopo è prevista la diffusione dei primi exit poll.





