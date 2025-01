Malala ai leader musulmani, 'non legittimate i talebani'

La Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha esortato i leader musulmani a non "legittimare" il governo talebano afghano e a "mostrare una vera leadership" opponendosi alle loro restrizioni all'istruzione di donne e ragazze.

La 27enne Yousafzai, attivista globale per l'educazione delle ragazze che i talebani pachistani tentarono di uccidere nel 2012, è intervenuta a un summit sull'istruzione delle ragazze nei Paesi musulmani svolto a Islamabad, in Pakistan: evento a cui i Talebani non hanno voluto partecipare. "Come leader islamici, ora è il momento di alzare la voce, usare il vostro potere. Potete mostrare vera leadership", ha detto.

Malala ha poi accusato Israele di avere "decimato l'intero sistema educativo" a Gaza. "Hanno bombardato tutte le università, distrutto più del 90% delle scuole e attaccato indiscriminatamente i civili che si rifugiavano negli edifici scolastici", ha detto. "Continuerò a denunciare le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele", ha concluso l'attivista pakistana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA