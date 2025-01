Dicembre nero per trasporti aerei, boom ritardi e disservizi

Durante le festività natalizie e di fine anno tra scioperi, condizioni meteo avverse e problemi logistici legati ai flussi record negli aeroporti, il settore del trasporto aereo ha affrontato uno dei periodi più complessi degli ultimi anni, con ritardi, cancellazioni e aumenti dei prezzi dei biglietti senza precedenti.

Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo, RimborsoAlVolo, che ha realizzato un apposito report sui disservizi subiti dai viaggiatori italiani durante le ultime feste di Natale e Capodanno.

"I disagi hanno portato ad una crescita enorme del +133% delle richieste di rimborso da parte dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023: la stragrande maggioranza delle richieste, pari al 94,6% del totale, ha riguardato ritardi superiori alle tre ore e cancellazioni di voli. Gli smarrimenti di bagagli, seppur meno frequenti, hanno rappresentato il 5,4% delle richieste totali. - spiega la società - Ryanair risulta la compagnia con il maggior numero di segnalazioni, con il 30,4% del totale delle richieste di rimborso per ritardi o cancellazioni durante le festività. Al secondo posto Wizzair, che ha accumulato l'11,9% delle segnalazioni, seguita da EasyJet con l'11,1%. Vueling e Ita Airways hanno rappresentato rispettivamente il 7,8% e il 5,6% delle segnalazioni". Sul fronte degli scali, rileva ancora RimborsoAlVolo, "Malpensa rappresenta il 56,1% delle partenze problematiche registrate, Orio al Serio il 35% e Linate il 7,9%. Roma ha rappresentato l'8,9% dei disagi totali. Londra e Cracovia emergono invece come le destinazioni estere con il maggior numero di criticità, seguite da Parigi e Madrid".



