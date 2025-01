Arriva il patentino diurno, per barche fino a 115 cavalli

Arriva il patentino nautico diurno che consentirà, anche ai sedicenni, di portare barche con motori di tutto rispetto (fino a 115 cavalli) entro 6 miglia dalla costa. Lo annuncia Confindustria nautica spiegando che il corso, nelle scuole nautiche, deve avere una durata complessiva di non meno di 5 ore, ed essere organizzato in lezioni con frequenza obbligatoria in presenza, di durata non superiore a due ore giornaliere.

Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore hanno una durata di almeno cinque ore non consecutive e sono svolte su unità da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri con motore di potenza superiore a 40 cavalli (iscritte nell'ATCN o in un pubblico registro comunitario).

Eventuali assenze del candidato alle lezioni teoriche frontali o alle esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore sono recuperate secondo le medesime modalità didattiche previste dal corso.



