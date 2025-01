Tajani, contrari a terzo mandato, ma leali con i nostri alleati

"Siamo contro il terzo mandato perché in democrazia è bene che chi governa per 10 anni non si trasformi in padrone assoluto, ma possa lasciare il passo a un altro della propria coalizione. Non è giusto che un presidente di Regione debba rimanere oltre i 10 anni, perché possono esserci altre persone di esperienza". Lo ha detto Antonio Tajani nell'intervento di apertura della kermesse di FI a Rivisondoli.

E, a proposito della coalizione, ha aggiunto: "Siamo diversi dai nostri alleati, ma saremo leali fino alla fine con i nostri alleati, il che non vuol dire sottomessi. Leale significa dire la verità davanti e non colpire alle spalle".



