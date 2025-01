Lega, Salvini sta risolvendo problemi ereditati

Per difendere il loro leader Matteo Salvini, attaccato in qualità di ministro dei Trasporti dalle opposizioni per l'ennesimo blocco dei treni sulla rete ferroviaria italiana, scendono in campo i parlamentari della Lega.

"Dopo decenni di investimenti bloccati e di NO - scrivono i senatori in una nota - Salvini sta rimettendo in modo l'Italia.

Più di 1200 cantieri ferroviari, record di treni in viaggio e passeggeri trasportati ogni giorno. C'è chi fa, e quindi deve risolvere problemi gravi ed ereditati, e chi critica dopo aver fallito o essere stato immobile". Così i senatori della Lega in Commissione Trasporti a Palazzo Madama a proposito delle polemiche per l'odierno caos treni.

Quindi, intervengono i deputati: "Decenni di No, mancata manutenzione, zero sviluppo infrastrutturale, niente avanzamenti tecnologici, ma la sinistra trova il pessimo gusto di attaccare un ministro come Matteo Salvini. Dal primo giorno - assicurano in un'altra nota - è al lavoro per sbloccare un paese rimasto impantanato, intervenendo come mai successo prima d'ora anche sulla rete ferroviaria per renderla moderna ed efficiente. E questo è un dato di fatto tanto quanto lo è l'immobilismo di chi oggi si sveglia solo per criticare chi invece fa".



