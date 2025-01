Afd cresce ancora nei sondaggi in Germania, è seconda al 22%

Cresce ancora Afd in Germania, con l'istituto Insa che assegna al partito di estrema destra addirittura il 22%, mentre Cdu e Csu perdono un punto percentuale e si attestano al 30%. I Liberali della Fdp si attestano al 4% e, dunque, sotto la soglia per ottenere parlamentari. Fuori dal parlamento anche la Linke.

Per Insa la Spd è ancora la terza forza con il 16%, poi ci sono i Verdi al 14%, mentre il movimento di Sahra Wagenknecht perde un punto ma, a differenza di altri sondaggi, supera la soglia del 5%.

Per l'istituto che ha condotto il sondaggio la crescita di Afd è un problema per la Cdu perché conservatori ed estremisti raccolgono oltre il 50% dei voti e questo potrebbe mettere in crisi la scelta di Friedrich Merz, candidato conservatore, di escludere qualsivoglia forma di collaborazione con Afd. La Bild ha definito i dati pubblicati "pericolosi".



