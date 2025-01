Kallas, 'Mosca capisce solo la forza'

"Questa guerra finirà non appena la Russia smetterà di bombardare i civili e le infrastrutture civili e ritirerà le sue truppe. Se si fa pressione su Putin, pressione politica ed economica, allora il risultato è positivo.

E' nell'interesse di tutti avere un accordo di pace" ma "è ciò che la Russia non intende seguire. Lo abbiamo visto in passato: pensiamo a Minsk 1, Minsk 2, c'erano accordi ma non li hanno rispettati e abbiamo avuto più guerre. Quindi ciò che la Russia capisce è la forza". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in un'intervista all'ANSA, commentando le intenzioni di Trump di voler incontrare Putin.



