JPMorgan ai dipendenti, in ufficio 5 giorni alla settimana

In ufficio cinque giorni alla settimana. JPMorgan comunica ai suoi dipendenti che a partire da marzo dovranno tornare a sedersi alla loro scrivanie.

L'annuncio mette fine al lavoro da casa che ha dominato durante la pandemia e preferito da molti dipendenti.

"Sappiamo che molti preferiscono il lavoro ibrido e capiamo che non tutti saranno d'accordo con questa decisione", afferma la banca in una comunicazione ai suoi dipendenti. "Ora è il momento giusto per cementare il nostro approccio per la presenza in ufficio a tempo pieno. Riteniamo che sia la strada migliore per guidare la società", aggiunge JPMorgan.



