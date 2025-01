illimity non commenta Ifis, nessuna opzione esclusa

Il Cda di illimity Bank in seduta straordinaria "ha "preso atto" dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (Opas) sul 100% delle proprie azioni di Banca Ifis. Lo si legge in una nota in cui il consiglio sottolinea che"illimity si esprimerà sull'offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge" e che "l'offerta non è stata sollecitata né preventivamente concordata con illimity".

La banca fondata da Corrado Passera aggiunge che "proseguono le attività del gruppo secondo quanto pianificato o già comunicato, inclusa la predisposizione del nuovo piano industriale, non trascurando alcuna opzione strategica che possa contribuire all'obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della banca".



