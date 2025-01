A Los Angeles in fumo un'area pari a San Francisco

Gli incendi che hanno devastato l'area di Los Angeles hanno bruciato almeno 10.000 tra case, edifici e altre strutture: lo hanno riferito le forze dell'ordine.

Almeno 180.000 persone sono state sottoposte a ordini di evacuazione, riferiscono i media americani, e gli incendi hanno bruciato un'area di circa 117 chilometri quadrati, più o meno la dimensione di San Francisco.

Tutte le scuole del distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande della nazione, saranno chiuse oggi a causa del denso fumo che aleggia sulla città e della cenere che piove in alcune parti.

Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, citato da Cnn, ha detto: "Stiamo iniziando a vedere gente che torna (alle proprie case) in quelle zone (evacuate) e il nostro messaggio è questo: restate fuori da quelle zone finché non sentirete dire ufficialmente dalle autorità che l'ordine è stato tolto".





