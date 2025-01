Meloni,sul candidato in Veneto tenere in considerazione Fdi

"Io penso che Fdi debba essere tenuto in considerazione. Penso che di queste vicende si debba discutere con serenità con gli alleati e lo faremo. Ci saranno elezioni regionali ampie e delicate, ne abbiamo cominciato a parlare e continueremo a farlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa con i giornalisti parlano delle regionali in Veneto e della possibilità che il candidato sia di Fratelli d'Italia.

"Non penso che su questo il dibattito sulla stampa aiuti.

Valutiamo su ogni Regione le condizioni migliori perchè l'obiettivo è vincere le elezioni e noi puntiamo a dare la proposta migliore agli elettori. Non ho mai amato, e non lo faccio adesso, il fatto che si dica tramite la stampa "io, io". Penso che ne parleremo prima noi e poi lo comunicheremo", ha aggiunto



