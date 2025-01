Meloni,non sono favorevole a rimpasti,Piantedosi ottimo ministro

Non sono tendenzialmente favorevole alla parola rimpasto. Lo afferma Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda al riguardo nel corso della conferenza stampa di fine anno.

"Salvini sarebbe un ottimo ministro dell'Interno ma anche Piantedosi è un ottimo ministro dell'interno. Ha ragione Salvini a dire che in assenza di un provvedimento giudiziario a suo carico avrebbe chiesto e ottenuto il ministero dell'Interno.

D'altra parte anche Piantedosi è un ottimo ministro dell'Interno. Allo stato attuale non credo che Salvini al Viminale sia nell'ordine delle cose".

Infine, quanto alle dimissioni del ministro Santanchè in caso di rinvio a giudizio, la premier ha affermato: "Vediamo.

Non sono la persona che giudica queste cose prima che accadono, vediamo cosa deciderà la magistratura e poi ne parlerò ovviamente con il ministro Santanchè".



