Meloni, Trump non abbandonerà l'Ucraina, sarebbe un errore

"Francamente non prevedo un disimpegno" di Trump in Ucraina, "non leggo questo dalle sue dichiarazioni. Ha parlato in più occasioni di 'pace con la forza' e io ho sempre sostenuto che l'unico modo per costringere la Russia a sedersi ad un tavolo di trattative era costruire una situazione di difficoltà" sul campo. "Trump ha la capacità di dosare diplomazia e deterrenza e prevedo che anche questa volta sarà così. Lui può andare avanti nella soluzione, ma non prevedo che questo significhi abbandonare l'Ucraina", circostanza che "sarebbe un errore dal mio punto di vista". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Questa "guerra doveva durare 3 giorni, a febbraio saranno 3 anni. A dicembre 2022 la Russia controllava il 17,4 % del territorio; dopo 2 anni, con perdite ingenti, ne controlla il 18%, +0,6%. Lo dico anche per smontare la narrazione che la Russia abbia già vinto. Se oggi si parla di pace è perché la Russia si è un po' impantanata in Ucraina", grazie al "coraggio" degli ucraini e al "nostro sostegno", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA