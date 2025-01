Meloni, se riesco andrò in Usa per insediamento Trump

Se il 20 gennaio andrò all'insediamento di Trump? "Mi fa piacere esserci, sto valutando la compatibilità di agenda. Se riesco partecipo volentieri", ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza.

L'ultimo viaggio in Usa, "non rituale, era un'idea nata durante l'incontro di Parigi ed è stata l'occasione per confermare un rapporto molto solido, non so se posso dire privilegiato, ma certamente solido tra Italia e Usa". "Io ho avuto un ottimo rapporto anche con Biden", ma avere "due leader conservatori può rafforzare ulteriormente la convergenza", cosa che sarebbe un "valore aggiunto per l'Italia e l'Ue", ha aggiunto. Durante l'incontro con Trump "abbiamo parlato del quadro generale senza entrare nei singoli dossier" anche perché "ad oggi il presidente è ancora Biden. L'accoglienza è stata al di là delle aspettative", ha aggiunto.



