Borsa: l'Europa conclude positiva, Londra la migliore, +0,81%

Seduta nel complesso positiva delle Borse europee mentre Wall Street è rimasta chiusa per lutto nazionale a seguito della morte, avvenuta il 29 dicembre, dell'ex presidente degli Usa Jimmy Carter.

Soltanto Francoforte ha chiuso sotto la parità (-0,06%).

Parigi ha guadagnato lo 0,51% e Londra è risultata la migliore (+0,81%) in parallelo con la caduta della sterlina scivolata ai livelli novembre 2023 sulla scia del calo del valore dei titoli di Stato del Regno Unito: hanno prevalso i timori che il governo non riesca a tenere sotto controllo il debito.



