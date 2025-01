Per Btp 10 anni e Green 20 anni domanda record, 270 miliardi

Domanda record per l'emissione tramite un sindacato di banche del nuovo Btp a 10 anni e Green a 20 anni annunciato ieri dal Mef. Come spiega una nota del ministero il nuovo Btp a 10 anni ha scadenza primo agosto 2035, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 3,65%, pagato in due cedole semestrali.

L'importo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,577 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,733%.

Per quanto riguarda il Btp Green a 20 anni, il titolo ha scadenza 30 aprile 2046, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali.

L'importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 130 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,465 corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione del 4,181%.



