Stroppa,"l'ordine è Musk cattivo, Meloni venduta"

Di certe notizie non c'è traccia da nessuna parte "perché non bisogna parlarne, sennò i padroni si arrabbiano. Hai letto stamattina i giornali, no? L'ordine è "Musk cattivo, Meloni venduta". Così Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, in un post su X nel quale simula una sessione di Q&A (domande e risposta) sulla situazione dei satelliti in Europa.

Stroppa afferma che l'Italia con 500 milioni spesi ha solo il 3,4% nel consorzio europeo per il lanciatore Ariane6 nel quale, afferma ancora, non c'e' nessun italiano che decide. Inoltre è un razzo "nato già vecchio" che ha fatto il suo primo lancio a fine del 2024 e dice ancora Stroppa "ironia della sorte si sono dovuti fermare di nuovo prima di lanciarlo perché ha problemi tecnici".



