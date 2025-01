Pichetto, possibile mantenere sotto i 50 euro prezzo del gas

"Credo che si possa lavorare per mantenere al di sotto dei 50 euro il prezzo del gas". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a RaiNews24 aggiungendo che "non dobbiamo cadere in quella che è la spirale che ha portato l'Europa due anni fa a quei valori che erano inimmaginabili prima, ma ancora oggi impensabili: allora si è arrivati a 350 euro". Rispetto a un rialzo così alto del prezzo del gas il ministro ha aggiunto che "al momento, da parte europea, questo tipo di timore non c'è".

Pichetto ha rassicurato sui quantitativi di gas per l'Italia che "sono in grado di coprire la domanda, il fabbisogno. Abbiamo ancora stoccaggi molto alti, quasi del 78%, pertanto il gas c'è". Il ministro ha aggiunto che la rassicurazione nazionale è in linea con quella fatta oggi dalla Commissione europea sui quantitivi sufficienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA