Marine Le Pen ha saputo della morte del padre dall'Afp

Marine Le Pen ha appreso la notizia della morte del padre Jean-Marie durante il viaggio di ritorno da Mayotte - arcipelago francese nell'Oceano indiano dove era in visita da alcuni giorni - durante uno scalo in Kenya, accendendo il cellulare e leggendo una notizia dell'agenzia Afp.

Secondo Bfm Tv, la leader del Rassemblement National ha letto la notizia durante lo scalo tecnico a Nairobi dell'aereo sul quale viaggiava con i suoi collaboratori. "Noi giornalisti - ha riferito una reporter di BfFM TV - abbiamo riacceso i cellulari e abbiamo visto la notizia dell'Afp sulla morte di Jean-Marie Le Pen. Abbiamo chiesto all'addetto stampa di Marine Le Pen se poteva confermare l'informazione, ma non ne era al corrente. Poi si è alzato ed è andato da Marine Le Pen per annunciarle la scomparsa del padre".

Sempre secondo Bfm Tv, successivamente la figlia del fondatore del Front National, antenato del suo Rassemblement National, si è isolata spostandosi in alcuni sedili della parte anteriore dell'aereo per parlare al cellulare con i familiari.

Accanto a lei c'era, fra gli altri, Louis Aliot, sindaco Rn di Perpignano e per 10 anni compagno di Marine Le Pen (dal 2009 al 2019).

L'aereo di Marine Le Pen atterrerà in Francia poco prima di mezzanotte.



