Clima, il 2024 in Giappone l'anno più caldo di sempre

La temperatura media del Giappone nel 2024 è stata la più alta mai registrata per il secondo anno consecutivo, dall'inizio delle statistiche nel 1898, a fronte del riscaldamento globale e delle perturbazioni anomale provenienti dal fronte occidentale. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica nazionale (Jma), segnalando che la temperatura media nell'anno appena concluso è stata di 1,48 gradi centigradi più calda rispetto al valore medio nei 30 anni fino al 2020, superando la differenza di 1,29 gradi registrata nel 2023. Negli ultimi anni il Giappone ha evidenziato un trend di temperature in costante aumento, in particolare nel quinquennio 2019-2024 - che si posiziona tra i primi sei anni più roventi di sempre.

Nello scorso autunno sono state osservate temperature medie da record, rileva ancora la Jma, al pari dell'estate; e in particolare i mesi di aprile, luglio e ottobre hanno registrato i massimi storici. Nello specifico la temperatura più alta segnalata a livello nazionale nel 2024 è stata di 41 gradi il 29 luglio nella Prefettura di Tochigi. Il caldo si è protratto fino all'autunno, con la colonnina di mercurio nel centro di Tokyo che ha raggiunto i 30,1 gradi il 19 ottobre. Tutte le regioni dell'arcipelago, ad eccezione dell'isola principale più a nord dell'Hokkaido, e di Hokuriku, nel Giappone centrale, hanno mostrato temperature sopra le medie, con più del 70% dei 153 punti di osservazione che hanno superato i record.



