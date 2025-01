Trump dopo dimissioni Trudeau, 'Canada diventi Stato Usa'

"Molte persone in Canada amerebbero essere essere il 51esimo Stato". Lo ha scritto Donald Trump in un post su Truth dopo le dimissioni del premier canadese Justin Trudeau.

"Gli Usa non possono più subire il massiccio deficit commerciale e i sussidi di cui il Canada ha bisogno per restare a galla. Trudeau lo sapeva e si è dimesso", ha sottolineato il presidente eletto ribadendo che "se il Canada si fondesse con gli Stati Uniti, non ci sarebbero tariffe, le tasse diminuirebbero notevolmente e sarebbero totalmente sicuri dalla minaccia delle navi russe e cinesi che li circondano costantemente. Insieme, che grande Nazione saremmo!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA