Incassi cinema, arriva direttamente al primo posto Sonic 3

Arriva direttamente al primo posto della classifica del box office italiano, secondo le stime Cinetel del weekend 2 gennaio-5 gennaio, Sonic 3 - il film, cartoon e live action nel terzo capitolo della saga dedicata all''alieno blu simile a un riccio con il potere della supervelocità. Nel cast all-star degli umani si rivedono Jim Carrey, Idris Elba e perfino la new entry Keanu Reeves. Incassa 3 milioni 444.552 mila euro. Rimane in seconda posizione con un ottimo incasso Mufasa : il re Leone della Walt Disney, con 2 milioni 824.443 mila euro di incasso.

Scende di una posizione, dalla seconda alla terza, anche Diamanti di Ferzan Ozpetek, che ottiene 2 milioni 503.341 mila euro. Quarto è l'horror Nosferatu, di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, new entry che ottiene 1 milione 702.406 mila euro. In discesa dal terzo al quinto Io e te dobbiamo parlare, la commedia con Siani e Pieraccioni, forte comunque di 1 milione 221.244 euro d'incasso.

Esordisce invece in sesta posizione Maria di Pablo Larrain sulla vita di Maria Callas con Angelina Jolie, e incassa 1 milioe 014.432 mila euro. Ancora in crescita il totale del box office rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con un totale di 16,7 milioni.



