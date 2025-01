Borsa: l'Asia chiude in calo, timori per i dazi di Trump

Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori degli investitori per una guerra commerciale tra Usa e Cina. I mercati sono cauti in vista dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e delle sue decisioni sui dazi. Si valutano anche una serie di indicazioni circa una crescita economica più contenuta della Cina.

In flessione Tokyo (-1,4%). Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 157,60 mentre guadagna terreno sull'euro a un livello di 162,30. A contrattazioni ancora in corso sono in calo anche Hong Kong (-0,57%), Shanghai (--0,17%), Shenzhen (-0,40%) e Mumbai (-1,17%). In controtendenza Seul (+1,91%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi dei servizi in seconda lettura di Spagna, Francia, Italia, Germania, Regno Unito e dell'Eurozona. Dalla Spagna attesa la produzione industriale mentre dalla Germania è prevista l'inflazione di dicembre. Dall'Eurozona l'indice della fiducia degli invesitori Sentix. Dagli Stati Uniti gli ordini all'industria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA