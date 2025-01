Mufasa diventa Re del box office Usa con oltre 23 milioni

Il primo fine settimana del 2025 migliora del 23% gli incassi registrati in Nord America nel gennaio dell'anno scorso, con un bottino complessivo di oltre 105 milioni di dollari. Mufasa, prequel del Re Leone della Disney, incassa quasi 24 milioni di dollari e scala la classifica dei film più visti, dopo aver arrancato dietro a Sonic 3 della Paramount dal suo debutto in sala il 20 dicembre.

L'avventura musicale sul papà di Simba ha incassato finora 168 milioni di dollari a livello nazionale e 476 milioni di dollari in tutti i paesi in cui è uscito, Italia compresa. Cifre non ottime per la Casa di Topolino, al netto di un budget di produzione di oltre 200 milioni di dollari e del 50% sul prezzo del biglietto che trattengono gli esercenti.

Sonic 3 è scivolato al secondo posto con 21,2 milioni di dollari. Il terzo capitolo della saga dedicata al velocista blu ha generato 188 milioni di dollari in Nord America e 336 a livello globale. Con i biglietti staccati oggi, il franchise dei videogiochi Sega ha superato il miliardo di dollari in tutto il mondo: il quarto film è già in lavorazione.

Nosferatu, il cupo remake di Dracula cui il regista Robert Eggers ha lavorato per anni, sgomita con Oceania 2 per mantenere la terza piazza: il film della Focus Features, con Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe, raccoglie qualcosa in più di 13 milioni di dollari, per un totale di oltre 70 milioni nelle sale nazionali. Le avventure acquatiche della giovane Vaiana portano nelle casse della Disney altri 12 milioni, portando l'incasso del sequel a 425 milioni di dollari in Nord America e 960 milioni di dollari nel mondo, in sei settimane dall'uscita.

Al quinto posto c'è il fenomeno Wicked della Universal, che mette in cascina altri 10 milioni abbondanti, portando il musical ambientato nel mondo del mago di Oz a quota 450 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e a 681 milioni di dollari a livello globale.



