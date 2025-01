Il ministro giapponese dell'Industria, Yoji Muto, ha definito "incomprensibile" la decisione del presidente statunitense Joe Biden di bloccare la vendita della storica Us Steel alla giapponese Nippon Steel. "È incomprensibile e deplorevole che il governo Biden abbia preso una decisione di questo tipo adducendo preoccupazioni per la sicurezza nazionale", ha affermato il ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Industria in una nota ufficiale.



