È morto Jeff Baena, scrittore e regista, marito dell'attrice Aubrey Plaza. L'uomo aveva 47 anni, ed aveva diretto film come "Life After Beth" e "The Little Hours".

I media Usa citano fonti delle forze dell'ordine, secondo cui Baena è stato trovato morto in una casa nella zona di Los Angeles, da un assistente che ha chiamato la polizia intorno alle 10:30 (le 19.30 in Italia) di venerdì 3 gennaio. Secondo le autorità potrebbe trattarsi di un suicidio.



