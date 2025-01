Il Papa, basta bullismo a scuola, prepara alle guerre

Il bullismo nelle scuole deve essere fermato perché è una via per prepararsi alle guerre. Lo ha detto il Papa nell'udienza ad alcune associazioni cattoliche del mondo educativo.

"A scuola voi potete immaginare la pace, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani", ha detto Papa Francesco aggiungendo: "Ma se a scuola voi fate la guerra tra di voi, se a scuola voi fate i bulli, con le ragazze i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace". "Per favore mai fare i bulli", "non dimenticate questo".



