Mattarella sarà ad Auschwitz il 27 gennaio, Giorno della Memoria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Polonia il prossimo 28 gennaio in occasione degli 80 anni della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz. La notizia, anticipata dal Corriere della sera è stata confermata dal Quirinale.

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria e Mattarella sarà presente alla cerimonia insieme ad altri capi di Stato e di governo, non solo europei. Pertanto la tradizionale cerimonia prevista al Quirinale è stata spostata al 28 gennaio.



