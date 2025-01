La corte d'appello di Milano ha fissato per il prossimo 15 gennaio l'udienza per discutere la richiesta dei domiciliari avanzata dalla difesa di Mohammad Abedini Najafabadi, l'ingegnere iraniano bloccato in Italia il 16 dicembre scorso per una richiesta di estradizione degli Usa.

L'istanza ha il parere negativo della Procura generale di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA