Hit parade, Marracash chiude il 2024 in vetta

È finita la pace, il nuovo album di Marracash pubblicato a sorpresa il 13 dicembre, resta in vetta alla classifica Fimi dei dischi più venduti per la terza settimana consecutiva. Il disco, il settimo in studio, arriva a tre anni dall'ultimo progetto ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder in versione fisica nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio.

Quest'anno Marracash sarà anche il primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi (prodotto da Friends & Partners), con il Marra Stadi25, al via a giugno.

Al secondo posto nella hit parade di fine 2024 risale Dio lo sa - Atto II di Geolier, che intanto annuncia la sua prima data all'Arena di Verona il 27 settembre. Terza piazza per Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari.

Scala quattro posizioni ed è quarto Olly - atteso in gara tra i Big a Sanremo - con Tutta Vita, seguito da Anna con Vera Baddie e da Tony Boy con Going Hard 3. Scivola in settima posizione Alaska Baby, che ha riportato sulle scene Cesare Cremonini e che resta in vetta tra i vinili. Chiudono la top ten Lazza con Locura, Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo (da 44 settimane in classifica) e Tony Effe che, archiviati il caso dell'esclusione dal concerto del Campidoglio e il sold out al Palaeur, è decimo con Icon.

La classifica dei singoli - messa da parte l'ondata dei tradizionali pezzi natalizi - vede in testa Alfa con Il Filo Rosso.



