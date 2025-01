'Tra le registrazioni di Jabbar una sulla sua adesione all'Isis'

L'attentatore di New Orleans ha realizzato una serie di registrazioni video prima della strage, tra cui una in cui afferma di essersi unito all'Isis. Lo riporta la Cnn.

Il killer non è visibile perché è buio, ma le autorità ritengono che le registrazioni siano state effettuate mentre guidava di notte dal Texas - dove abitava - alla Louisiana, sebbene il momento esatto non sia ancora chiaro. Nelle registrazioni Jabbar fa riferimento al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una "festa" con l'intenzione di ucciderla. L'attentatore parla anche di come abbia cambiato i suoi piani e afferma di essersi unito all'Isis. Fa riferimento inoltre a diversi sogni che ha fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi all'Isis.



