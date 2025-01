L'uomo alla guida del pick-up della Tesla esploso fuori dalle Trump Towers a Las Vegas si chiamava Matthew Alan Livelsberger ed era un militare americano.

Lo riferiscono fonti della polizia alla Cbs. Livelsberger aveva prestato servizio in Germania ma al momento dell'incidente era in ferie in Colorado. Un parente ha riferito che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.



