Sparatoria in un ristorante in Montenegro, 10 morti

Almeno dieci persone, tra cui due minori, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in un ristorante di Cetinje, in Montenegro. Lo ha annunciato il ministro degli Interni Danilo Saranovic, spiegando che il sospettato, identificato dai media come Aca Martinovic, ha "tolto la vita ad almeno dieci persone, tra cui due minorenni della famiglia Vuletic", proprietaria del locale.

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, si è trattato di una rissa finita male e il sospettato ha sparato anche ad alcuni membri della sua famiglia, ha riferito il ministro che ha parlato di un evento di natura "privata". L'uomo è ancora in fuga ed è ricercato da polizia ed esercito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA