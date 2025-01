Salvini, la rottamazione decennale una priorità della Lega

"Sì una delle priorità della Lega dal punto di vista economico per questo 2025 è la rottamazione delle cartelle esattoriali".

Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una diretta sui social. "Il concordato preventivo non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso, non ha raggiunto milioni di lavoratrici e lavoratori - ha rimarcato -. La rottamazione decennale con 120 rate uguali e stabili nell'arco di 10 anni per chi non è riuscito in passato a pagare tutto quello che avrebbe dovuto o voluto per problemi, avendo dichiarato le tasse, è una priorità della Lega".



