Delegazione siriana a Riad per la prima visita all'estero

Una delegazione siriana di alto rango è arrivata in Arabia Saudita per la prima visita all'estero dei nuovi governanti del Paese da quando è stato rovesciato Bashar al-Assad. Lo riportano i media statali siriani. "Una delegazione siriana ufficiale guidata dal ministro degli Esteri Assaad al-Shibani, dal ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra e dal capo del servizio di intelligence generale Anas Khattab è arrivata nella capitale saudita Riad per la prima visita ufficiale all'estero su invito del ministro degli Esteri saudita", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Sana, citando una fonte del ministero degli Esteri.



