Aggressione nel Riminese: teste,ci in seguiva col coltello

"Ci seguiva con il coltello in mano, ha colpito un mio amico alla pancia e un altro al fianco.

Noi scappavamo e lui dietro che ci inseguiva. Siamo corsi verso la piazza ma poi abbiamo attraversato la strada per tornare indietro non volevamo che ci seguisse tra la folla, sarebbe stato un disastro". Racconta così Nicola, 18 anni, uno sguardo spaventato dietro agli occhiali da vista l'aggressione a colpi di coltello vicino ai festeggiamenti in piazza per il Capodanno a Villa Verucchio. L'aggressore è stato poi raggiunto da un colpo di pistola sparato da un carabiniere anche lui oggetto di un tentativo di aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA