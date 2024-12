Tajani, Mattarella conferma l'impegno italiano per pace giusta

"Pace, giovani, speranza, rispetto.

Le parole del Presidente Mattarella confermano l'impegno dell'Italia per costruire in Medio Oriente ed in Ucraina una nuova stagione che garantisca una pace giusta. E assicurano azioni concrete per dare ai giovani la speranza di costruirsi un futuro senza lasciare il Paese. Questa è anche la volontà del governo". Lo afferma sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Rispetto anche per ribadire che la pena per i detenuti è perdita della libertà e non della dignità", aggiunge il leader di Forza Italia.



